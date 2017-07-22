SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Volkswagen 300 milyon dolar ödeyecek
22.07.2017 15:58:02

Volkswagen 300 milyon dolar ödeyecek

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in emisyon skandalı nedeniyle başı ağrımaya devam ediyor. ABD Federal Mahkemesi 88 bin 3.0 litre dizel araç sahibi adına açılan davada 125 milyon dolar ödenmesine hükmetti.

Volkswagen'in iki sene önce neden olduğu emisyon skandalıyla ilgili yargıdan bir karar daha çıktı. Federal Mahkeme, tam 88 bin 3.0 litre dizel araç sahibi adına ABD'de açılan davada avukatlara 125 milyon dolar ödenmesine hükmetti.

Mart ayında 500 bin 2.0 litre VW dizel araç sahibi adına açılan davada da ABD Bölge Hakimi Charles Breyer 175 milyon dolar ödenmesine karar vermişti. Böylelikle Volkswagen'in ödemesi gereken miktar 300 milyon dolara yükseldi. Bu paranın 288 milyon doları avukatlık ücreti geri kalan 12 milyon doları da geri ödenmesi gereken giderleri kapsiyor.

3.0 litre araçlar için cuma günü yapılan anlaşmada Yargıç Breyer'in belirttiğine göre avukatların saatlik çalışma ücreti 462 dolar oldu. Breyer, araç sahipleri avukatlarının "olağanüstü bir netice" aldığını belirterek, emisyon skandalını örtmek için cömert satın alma ve anlaşma tekliflerine rağmen geri adım atılmamasına vurgu yaptı.

25 milyar dolarlık fatura

VW'nin, bugüne kadar 500 bin aracı geri çağırma ve tamir etme maliyetleriyle birlikte ödediği cezalar ve tazminat anlaşmalarıyla yaklaşık 25 milyar dolar harcama yaptığı tahmin ediliyor.

2015 yılında ABD'nin Çevre Koruma Müdürlüğü (EPA) geçen hafta Volkswagen'in dizel motorlu araçlarına fabrika çıkışında yapılan egzoz emisyon testlerinin hatalı olduğunu açıklamış ve raporda Alman otomobil üreticisine yarım milyon aracı piyasadan toplama çağrısı yapılmıştı.

Volkswagen'e yöneltilen suçlama ise dizel motorlu araçlara yerleştirilen bir yazılım sayesinde aracın karbon emisyonlarını bilinçli şekilde olduğundan düşük göstermesiydi.


    YORUM YAZ
Otomobil keçi sürüsüne çarptı! Çok sayıda hayvan telef oldu
Otomobil keçi sürüsüne çarptı! Çok sayıda hayvan telef oldu
Adana'nın Sarıçam ilçesinde otomobilin keçi sürüsüne çarpması sonucu 30 keçi telef oldu.
22.07.2017 16:49:48
Yunus ekibi kaza yaptı: 1 şehit, 1 ağır yaralı
Yunus ekibi kaza yaptı: 1 şehit, 1 ağır yaralı
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Bayrampaşa'da kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan 1 polisin şehit olduğu öğrenildi.
22.07.2017 16:45:20
İsrail bölgeye asker gönderiyor
İsrail bölgeye asker gönderiyor
Mescid-i Aksa çevresindeki Filistinli göstericilere saldıran Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'ya yüzlerce asker gönderme kararı aldı.
22.07.2017 16:43:47
Talimat verdi: Vurun!
Talimat verdi: Vurun!
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo 'Ülkeye giren ve tutuklanmaya direnen özellikle yabancı uyuşturucu kaçakçılarını vurun' dedi.
22.07.2017 16:38:38
İsrail'e sert mesaj: Uykusuz kalacaksınız!
İsrail'e sert mesaj: Uykusuz kalacaksınız!
Hamas Hareketinin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in, Mescid-i Aksa ile Kudüs’e saldırması durumunda 'Kudüs intifadasını' tetikleyeceğini bildirdi.
22.07.2017 16:33:52
Mısır'da 28 kişiye idam cezası
Mısır'da 28 kişiye idam cezası
Kahire'de 2015 yılında Mısır'ın üst düzey savcısının ölümü nedeniyle 28 kişiye idam cezası verdi.
22.07.2017 16:31:02
Devlet hastanesinde yangın paniği
Devlet hastanesinde yangın paniği
Mersin'in Anamur ilçesindeki Devlet Hastanesinde meydana gelen yangında, MR ve tomoğrafi ünitesine ait güç kaynağı odası kullanılamaz hale geldi. Hastaneye ait LPG tankına sıçramadan yangının söndürülmesi büyük bir faciayı önledi.
22.07.2017 16:27:18
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Suriyeli muhalifler arasında anlaşma sağlandı
Suriyeli muhalifler arasında anlaşma sağlandı
Katar Emiri: Başardık
Katar Emiri: Başardık
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e: Çağrılara kulak verin!
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e: Çağrılara kulak verin!
Filistin, İsrail'le tüm ilişkileri askıya aldı
Filistin, İsrail'le tüm ilişkileri askıya aldı
Beyaz Saray Sözcüsü istifa etti
Beyaz Saray Sözcüsü istifa etti
ABD uçakları vurdu: Çok sayıda ölü var
ABD uçakları vurdu: Çok sayıda ölü var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya açıklaması
Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması
Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması
'Büyükada' toplantısına ilişkin önemli karar!
'Büyükada' toplantısına ilişkin önemli karar!
Yeni bakan harekete geçti
Yeni bakan harekete geçti
Birleşmiş Milletlerden Mescid-i Aksa tepkisi
Birleşmiş Milletlerden Mescid-i Aksa tepkisi
PKK’nın beyni öldürüldü
PKK’nın beyni öldürüldü
SON YORUMLANANLAR
Katar Emiri: Başardık
Katar Emiri: Başardık
Diyanet İşleri Başkanlığı: Büyük şehirlerde ilçe değiştiği anda seferisiniz
Diyanet İşleri Başkanlığı: Büyük şehirlerde ilçe değiştiği anda seferisiniz
ABD uçakları vurdu: Çok sayıda ölü var
ABD uçakları vurdu: Çok sayıda ölü var
Kudüs'te 3 şehit, 193 yaralı!
Kudüs'te 3 şehit, 193 yaralı!
Almanya Bakandan, Türkiye'ye Doğu Almanya'ya benzetmesi!
Almanya Bakandan, Türkiye'ye Doğu Almanya'ya benzetmesi!
İsrail'den 'Cuma' hazırlığı!
İsrail'den 'Cuma' hazırlığı!
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?
İsrail Mescid-i Aksa'da saldırdı! Yaralılar arasında Türkler de var...
İsrail Mescid-i Aksa'da saldırdı! Yaralılar arasında Türkler de var...
'Kızgınlık Cuması': 81 il Mescid-i Aksa için meydanlara iniyor!
'Kızgınlık Cuması': 81 il Mescid-i Aksa için meydanlara iniyor!
İsrail ordusu ve istihbaratı Netanyahu hükümetini uyarıyor: Gerilim tırmanmamalı...
İsrail ordusu ve istihbaratı Netanyahu hükümetini uyarıyor: Gerilim tırmanmamalı...
Kıbrıs barış Harekatı 43. yılında: 'Ecevit Londra’dayken Erbakan operasyon emri verdi'
Kıbrıs barış Harekatı 43. yılında: 'Ecevit Londra’dayken Erbakan operasyon emri verdi'
Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı'na telefon
Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı'na telefon

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları