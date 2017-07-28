29.07.2017 08:28:38

Volkan Şen geri dönmek istiyor!

Fenerbahçe’den ayrılan Volkan Şen, 3. kez Yeşil-Beyazlı formayı giymeye hazırlanıyor. Yönetim ise son ayrılışı tatsız olan Volkan Şen konusunda taraftar tepkisinden çekiniyor.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra birden çok kulüpten istenen ancak kimseyle anlaşma sağlamayan Volkan Şen, eski kulübüne haber gönderdiği ortaya çıktı.

BURSASPOR TARAFTARIN TEPKİSİNİ DÜŞÜNÜYOR

Bursa'da şampiyonluk yaşayan ve iki farklı dönemde oynayan Volkan Şen, “Geri dönmek istiyorum” mesajı yolladı. Bursaspor Yönetimi ise daha önce Fenerbahçe'ye transfer süreci sıkıntılı olan Volkan Şen konusunda taraftar tepkisinden çekiniyor.

Başkan Ali Ay kesin kararını önümüzdeki günlerde verecek. Teknik direktör Paul Le Guen ile yapılan toplantıda ise Fransız çalıştırıcı, Volkan Şen'e onay verdi, kendisinden yararlanabileceğini söyledi.

VOLKAN GALATASARAY İLE DE ANILIYOR

Trabzonspor'da yaşadığı sorunlu zamanların ardından Bursaspor'da tekrar hayata dönen ve müthiş bir performans ortaya koyan Volkan Şen, yeniden Yeşil-Beyazlı formayla hayat bulmak istiyor. Volkan'ın adı Galatasaray'la da anılıyor.