13.07.2017 13:05:54

Volkan Şen'den flaş Galatasaray açıklaması!

Volkan Şen, “Galatasaray’a gelir misin?” sorusuna, “İnşallah gelirim. Sezona hırslı hazırlanıyorum” yanıtını verdi.

Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayıran, Hakan Balta'yı kadro dışı bırakan Cimbom, Cenk Gönen'i Malaga'ya, Semih Kaya'yı Sparta Prag'a satmıştı. Türk pasaportlu oyuncu sayısı çok azalan sarı-kırmızılılar TFF'ye 14 yerli bildirmek zorunda. Bu durum nedeniyle yerli oyuncu almak zorunda olan Aslan'a Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve bonservisini eline alan Volkan Şen önerildi. Galatasaray cephesi bu iddialara henüz yanıt vermezken, Volkan Şen'den açıklama geldi.

VOLKAN'IN KİM OLDUĞUNU GÖRECEKLER

Dün sabah İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yakaladığımız milli futbolcu, "Eşim Yunanistan'da. Onun yanına gidiyorum'' derken transfer süreci ile ilgili "Beklemedeyim. Bireysel olarak idmanlara başladım. Yeni sezona çok daha hırslı hazırlanıyorum. Volkan Şen'in kim olduğunu tekrar herkese hatırlatacağım'' dedi.

Galatasaray'a transfer olup olmayacağını sorduğumuz Volkan, açık sözlülükle "İnşallah gelirim. Sezona hırslı hazırlanıyorum'' cevabını verdi. İki sene önce Bursaspor formasıyla Aslantepe'de oynadığı maçı hala unutamadığını dile getiren Volkan, "O gün çok iyi oynamıştım, 1-0 geriden 2-1 öne geçmiştik ama kırmızı kart gördükten sonra maç 2-2 bitmişti'' diye konuştu.