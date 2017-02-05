05.02.2017 23:14:26

Volkan Demirel: 'Ne ayılığımız kaldı...'

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe’de takım kaptanı Volkan Demirel, maç sonunda konuştu.

İşte Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel'in maçın ardından yaptığı açıklama:



“Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Derbilerde gerginlik fazla oluyor. Neden böyle oluyor ben de bilmiyorum! Güzel bir galibiyet oldu. Beşiktaş'ın içeride yenilmediğini ve gol attığını biliyorduk. İlk yarım saat istediğimiz gibi gitti. Onlar 10 kişi kalınca avnatajı iyi değerlendirdik.



Bana neden bu kadar tepki var? Ben hiçbir şey yapmadım bugün. Skor avantajıyla her şeyi yaparım. Ne ayılığımız kalıyor ne başka şey… Soyunma odasına girerken dalaşıyoruz. Ya onlar turlayacaktı ya da biz. Bunları kaşıyanlar başkası!”

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