27.02.2017 14:20:27

Voleybolda eleme maçları tamamlandı

Aydın'da 2016-2017 eğitim öğretim yılı 'Okullarası Genç Kızlar-Erkekler Voleybol Bölgesel Eleme Müsabakaları' 23-26 Şubat 2017 tarihleri arasında Efeler Atatürk Spor Salonu ve Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda gerçekleştirildi.

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Aydın'da 2016-2017 eğitim öğretim yılı "Okullarası Genç Kızlar-Erkekler Voleybol Bölgesel Eleme Müsabakaları" 23-26 Şubat 2017 tarihleri arasında Efeler Atatürk Spor Salonu ve Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda gerçekleştirildi.Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okullarası Genç Kızlar-Erkekler Voleybol Bölgesel Eleme Müsabakalarına, kızlarda 8 erkeklerde 8 okul takımı olmak üzere toplam 16 okul takımı katıldı.Kızlarda; Ankara Özel Eryaman Okyanus Anadolu Lisesi, TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi, KKTC Namık Kemal Lisesi, İzmir Buca Atatürk Spor Lisesi, Konya Anadolu Lisesi, Muğla Özel Marmaris Özbilim Temel Lisesi, Manisa Özel Salihli Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Anadolu Lisesi ve Denizli Pamukkale Lisesi müsabakalarda mücadele etti.Erkeklerde; Antalya Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Özel Eryaman Okyanus Anadolu Lisesi, Ankara Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adana Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel İzmir Amerikan Koleji, Manisa Hasan Ferdi Turgutlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Burdur Gölhisar Fen Lisesi ve KKTC Erenköy Lisesi müsabakalara katıldı.Erkeklerde Özel Eryaman Okyanus Anadolu Lisesi ve KKTC Erenköy Lisesi Bir Üst Tura ÇıktıKızlarda ve erkeklerde iki takımın çıkabileceği müsabakalarda takımlar bir üst tura çıkabilmek için kıyasıya mücadele etti. Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda oynanan müsabakalar neticesinde A Grubunda 1'inci çıkan Özel Eryaman Okyanus Anadolu Lisesi ile B Grubu 2'ncisi Özel İzmir Amerikan Koleji arasında oynanan maçta, Özel Eryaman Okyanus Anadolu Lisesi Özel İzmir Amerikan Kolejini 3-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdıran ilk erkek takımı oldu.Efeler Atatürk Spor Salonunda oynanan erkeklerin son maçında ise B Grubunun 1'incisi Manisa Hasan Ferdi Turgutlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile A Grubunun 2'ncisi KKTC Erenköy Lisesi karşı karşıya geldi. Bu müsabakada KKTC Erenköy Lisesi Manisa Hasan Ferdi Turgutlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesini 3-0 mağlup ederek erkeklerde bir üst tura çıkan ikinci takım oldu.Kızlarda Ankara Özel Eryaman Okyanus Anadolu Lisesi ve Manisa Özel Salihli Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Anadolu Lisesi Bir Üst Tura ÇıktıDört gün boyunca Efeler Atatürk Spor Salonunda süren müsabakalar neticesinde A Grubunun 1'incisi Ankara Özel Eryaman Okyanus Anadolu Lisesi ile B Grubunun 2'ncisi TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi karşı karşıya geldi. Bu müsabakada Ankara Özel Eryaman Okyanus Anadolu Lisesi TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesini 3-0'lık skorla mağlup ederek kızlarda bir üst tura çıkan ilk takım oldu.Bir diğer final müsabakasında B Grubunun 1'incisi Manisa Özel Salihli Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Anadolu Lisesi ile A Grubunun 2'ncisi İzmir Buca Atatürk Spor Lisesi karşı karşıya geldi. Manisa Özel Salihli Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Anadolu Lisesi İzmir Buca Atatürk Spor Lisesini 3-0 mağlup ederek bir üst tura çıkmaya hak kazanan ikinci kız takımı oldu.Müsabakaların sonucunda erkeklerde 1'inci olan Özel Eryaman Okyanus Anadolu Lisesi ve KKTC Erenköy Lisesine, kızlarda 1'inci olan Ankara Özel Eryaman Okyanus Anadolu Lisesi ve Manisa Özel Salihli Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Anadolu Lisesine Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından madalya takdim edildi.