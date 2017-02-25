25.02.2017 20:02:30
Eczacıbaşı VitrA-Galatasaray: 3-1
Arkas Spor-İnegöl Belediyespor: 3-1
Voleybol: Toplu sonuç
Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 18, Efeler Ligi'ne ise 17. hafta maçlarıyla devam edildiVoleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 18, Efeler Ligi'ne ise 17. hafta maçlarıyla devam edildi.
Her iki ligde de haftanın son maçları yarın oynanacak.
Bugün alınan sonuçlar şöyle:
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
İdmanocağı-VakıfBank: 0-3
Eczacıbaşı VitrA-Galatasaray: 3-1
Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 3-0
- Efeler Ligi
Ziraat Bankası-Şanlıurfa Memleketspor: 3-0
Arkas Spor-İnegöl Belediyespor: 3-1
Maliye Piyango-Halkbank: 3-1