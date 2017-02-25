25.02.2017 20:02:30

Voleybol: Toplu sonuç

Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 18, Efeler Ligi'ne ise 17. hafta maçlarıyla devam edildi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 18, Efeler Ligi'ne ise 17. hafta maçlarıyla devam edildi.

Her iki ligde de haftanın son maçları yarın oynanacak.

Bugün alınan sonuçlar şöyle:





- Vestel Venus Sultanlar Ligi





İdmanocağı-VakıfBank: 0-3

Eczacıbaşı VitrA-Galatasaray: 3-1



Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 3-0





- Efeler Ligi





Ziraat Bankası-Şanlıurfa Memleketspor: 3-0

Arkas Spor-İnegöl Belediyespor: 3-1



Maliye Piyango-Halkbank: 3-1