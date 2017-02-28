28.02.2017 20:31:11
Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
Uralochka NTMK: 1 - VakıfBank: 3- VakıfBank, grubu namağlup lider tamamlayarak play-off turuna yükseldiVoleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında VakıfBank, deplasmanda Rusya'nın Uralochka-NTMK takımını 3-1 yendi.
Grupta oynadığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan VakıfBank, 5. maçlar sonunda lider olarak play-off turuna yükselmeyi garantilemişti.
Sarı-siyahlıların play-off turundaki rakibi, 3 Mart Cuma günü Lüksemburg'daki kura çekimiyle belli olacak.