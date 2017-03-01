01.03.2017 22:11:45
İlk karşılaşmayı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, yarı finale yükseldi. Galatasaray HDI Sigorta, yarı finalde Rusya'nın Fakel Novy Urengoy takımının rakibi oldu.
Voleybol: Erkekler Challenge Kupası
Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Maccabi Tel Aviv: 0- Galatasaray HDI Sigorta, yarı finale yükseldiGalatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 3-0 yendi.
İlk karşılaşmayı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, yarı finale yükseldi. Galatasaray HDI Sigorta, yarı finalde Rusya'nın Fakel Novy Urengoy takımının rakibi oldu.