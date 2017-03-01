01.03.2017 20:42:50
Voleybol: Erkekler Challenge Kupası
Ziraat Bankası: 3 - Draisma Dynamo: 0- Ziraat Bankası, yarı finale yükseldiVoleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Hollanda ekibi Draisma Dynamo'yu 3-0 mağlup eden Ziraat Bankası, adını yarı finale yazdırdı.
Ziraat Bankası, deplasmandaki ilk maçta rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmişti.
Yarı finalde Fransız ekibi Chaumont VB 52 ile eşleşen Ziraat Bankası, ilk maçını deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise Türkiye'de oynayacak.