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03.03.2017 18:44:57
Voleybol: Efeler Ligi
Maliye Piyango: 3 - Afyon Belediyesi Yüntaş: 0
Voleybol Efeler Ligi'nde Maliye Piyango, 18. haftanın açılış maçında Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-0 yendi.
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