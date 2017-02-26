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26.02.2017 20:20:53
Voleybol: Efeler Ligi
Afyon Belediye Yüntaş: 1 - Fenerbahçe: 3
Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti.
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