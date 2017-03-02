02.03.2017 23:18:52

Voleybol: Avrupa kupaları

CEV Şampiyonlar Ligi'nde grup etabı tamamlanırken, kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı VitrA, erkeklerde ise Arkas Spor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor tur atladı- Erkeklerde CEV Challenge Kupası'nda Ziraat Bankası ve Galatasaray HDI Sigorta, yarı finale yükseldi

Voleybolda, Avrupa kupalarında haftanın maçları tamamlanırken, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi ve Erkekler CEV Challenge Kupası'nda tur atlayan Türk takımları belli oldu.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde grup etabı, 6. ve son hafta maçlarıyla sona erdi.

Kadınlarda geçen hafta gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, sahasında Fransa'nın Saint Raphael takımını 3-0 mağlup etti. C Grubu'nu 6 galibiyet ve 18 puanla ilk sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekip, 6'lı play-off turuna yükseldi.

E Grubu'nda deplasmanda Rusya temsilcisi Uralochka NTMK'yı 3-1 yenerek, 6 galibiyet ve 17 puanla grubu zirvede bitiren VakıfBank da 6'lı play-off turuna çıktı. VakıfBank ile aynı grupta yer alan ve Almanya'nın Dresdner ekibini 3-1'lik skorla geçen Eczacıbaşı VitrA ise 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 13 puan toplayarak 2. sırada 6'lı play-off turunda mücadele etme hakkı elde etti.

Kadınlarda play-off ilk maçları, 14-16 Mart, ikinci karşılaşmaları ise 21-23 Mart'ta oynanacak.





- Erkeklerde iki Türk takımı tur atladı





Erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3 Türk takımı mücadele ederken, Arkas Spor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor tur atladı.

Arkas Spor, C Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit Kazan'a 3-0 yenildi. Grubu, 4 galibiyet, 2 yenilgi ve 9 puanla 2. sırada bitiren İzmir ekibi, 12'li play-off turuna yükseldi.

A Grubu'nda yer alan ve son maçında sahasında Polonya'nın Zaksa ekibini 3-1 mağlup eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 3. sıradaki ekipler arasında en iyi averajı yakalayarak adını 12'li play-off turuna yazdırdı.

E Grubu son hafta mücadelesinde deplasmanda İtalya'nın Sir Sicoma Colussi takımına 3-1 yenilen Halkbank; 1 galibiyet, 5 yenilgi ve 2 puanla son sırada yer alarak organizasyona veda etti.

Erkeklerde 12'li play-off turunda, ilk maçlar 14-16 Mart, ikinci karşılaşmalar ise 21-23 Mart'ta oynanacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan Türk takımlarının rakipleri, yarın TSİ 13.00'te CEV'in Lüksemburg'daki merkezinde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.





- CEV ve Challenge Kupaları





Erkekler CEV Kupası'nda çeyrek final ilk maçına çıkan Fenerbahçe, sahasında Fransa temsilcisi GFC Ajaccio'yu 3-0 yendi. İki takım arasındaki rövanş maçı, 15 Mart Çarşamba günü Fransa'da yapılacak.

CEV Erkekler Challenge Kupası'nda mücadele eden Ziraat Bankası, çeyrek final rövanş maçında Hollanda ekibi Draisma Dynamo'yu 3-0 mağlup etti. Deplasmandaki ilk maçı da 3-1 alan Ziraat Bankası, yarı finale yükseldi. Yarı finalde Fransız ekibi Chaumont VB 52 ile eşleşen başkent temsilcisi, ilk maçını deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise Türkiye'de oynayacak.

Aynı kupada yer alan Galatasaray HDI Sigorta, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i sahasındaki rövanş mücadelesinde aynı skorla yenerek, yarı finale adını yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, yarı finalde eşleştiği Rusya'nın Fakel Novy Urengoy takımı ile ilk maçı deplasmanda, ikinci karşılaşmayı ise sahasında yapacak.

Kupada yarı final ilk maçları 29 Mart, rövanş mücadeleleri ise 2 Nisan'da oynanacak.