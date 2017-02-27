27.02.2017 14:35:12

Vodafone Vakfı'na 'Mobil İletişim Sektörüne Önemli Katkı Ödülü'

Vodafone Vakfı, ülkesinden ayrılan Suriyelilerin yeni bir hayat inşa edebilmelerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği projeler ile 'Mobil İletişim Sektörüne Önemli Katkı Ödülü'ne layık görüldü- Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Süel:- 'Suriyeli çocuklara kodlama öğretmeye başladık'

Vodafone Vakfı, ülkesinden ayrılan Suriyelilerin yeni bir hayat inşa edebilmelerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği projeler ile Barcelona'da Mobil İletişim Sektörüne Önemli Katkı Ödülü'ne layık görüldü.

Vodafone Türkiye açıklamasına göre, Vodafone Vakfı, ülkesinden ayrılan Suriyelilere yönelik çalışmalarıyla, GSM sektörünün Oscar'ı olarak bilinen ve Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından Barcelona'da verilen Global Mobil Ödülleri'nin en saygını olan Mobil İletişim Sektörüne Önemli Katkı Ödülü'nü kazandı.

Vodafone Vakfı'nın da içinde olduğu beş operatör, kamplara ekipmanların hızla dağıtılması, özel acil servislerin ve yardım hatlarının sevki, kişiselleştirilmiş mobil aplikasyonlarla sağlanan inovasyon, insan hakları destek hattı ve konaklama yardım hizmetleri gibi kriterlerde değerlendirilerek sağladıkları fayda ile ödülü kazandı.





- "Suriyeli ve Türk çocuklar arasında ortak bir dil geliştirmeyi temenni ediyoruz"





Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, Vodafone Vakfı'nın, Suriye ve Güney Afrika da dahil olmak üzere savaş bölgelerinden ayrılmak zorunda kalanların hayata tutunabilmelerini sağlamak için mobil teknolojiler yardımıyla projeler yürüttüklerini belirtti.

Süel şunları kaydetti:

"Ülkesinden ayrılan Suriyelilerin de dünyanın neresinde olursa olsun yeni bir yaşam inşa edip hayata tutunmalarına yardımcı olmayı son derece önemsiyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz projelerimizle Global Mobil Ödülleri'nde en yüksek saygınlık ödülünü kazanmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Çocuklar, tek başına ülkelerin değil, tüm dünyanın geleceğini oluşturuyor. Bu yaklaşımla çocuklarımızı yarına daha iyi hazırlamak hedefiyle biz de Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat iş birliği ile geliştirdiğimiz 'Yarını Kodlayanlar' projesiyle 7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimi veriyoruz. Son olarak ise bu projede önemli bir adım atarak ülkemizde yaşayan Suriyeli çocuklara kodlama öğretmeye başladık. 'Yarını Kodlayanlar' projesi ile Suriyeli çocukların hayatında bir umut ışığı olmayı, kodlama aracılığıyla Suriyeli ve Türk çocuklar arasında ortak bir dil geliştirmeyi temenni ediyoruz."