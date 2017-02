Vodafone'un kış kampanyasından yararlanan ailelere ilk 3 fatura hediye

04.02.2017 12:47:27

Dijital bağlantılı yaşamı bireyler için kolay ve erişilebilir kılmayı hedefleyen Vodafone, ev kullanıcılarına yönelik yeni bir kampanya başlattı. Buna göre, "Vodafone SüperNet Kış Kampanyası" ile her evin ihtiyacına uygun limitsiz ev interneti tarifeleri sunulacak. "Eko Aile", "Çekirdek Aile", "Genç Aile", "Genç Profesyonel" ve "Dijital Aile" olmak üzere 5 ayrı tarifeden oluşan kampanya kapsamında, aboneler 59,9 TL'den başlayan fiyatlarla 50 Mbps'ye kadar hız ve 200 GB'ye kadar ev interneti imkanlarından faydalanabilecek. Kampanyadaki tüm tarifeler, ilk 3 fatura dönemi ücretsiz olarak sunulacak.Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, dijital bağlantılı yaşamı evlere taşıyan kampanyalarına bir yenisini ekledi. Vodafone, kış boyunca soğuk havalar nedeniyle evlerinde daha çok vakit geçiren ailelere yönelik hayata geçirdiği "Vodafone SüperNet Kış Kampanyası" ile her evin ihtiyacına uygun limitsiz ev interneti tarifeleri sunuyor. Her ailenin ihtiyacına özel düşünülen kampanya kapsamında, aboneler 59,9 TL'den başlayan fiyatlarla 50 Mbps'ye kadar hız ve 200 GB'ye kadar mobil internet imkanlarından faydalanabilecek. Kampanyadaki tüm tarifeler, ilk 3 fatura dönemi ücretsiz olarak ve 27 ay taahhütle sunulacak. Şubat sonuna kadar geçerli olacak kampanyadan, yeni bireysel Vodafone SüperNet aboneleri yararlanabilecek."Her evin ihtiyacına uygun limitsiz internet sunuyoruz"Türkiye'nin uçtan uca dijital kalkınmasına destek olma hedefiyle ev kullanıcılarının dijitalleşmesine yönelik avantajlı kampanyalar düzenlediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:"Vodafone olarak, mobil ve sabit iletişim hizmetlerini tek çatıdan sunan bir 'genişbant telekomünikasyon şirketi' olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, sadece mobil değil ev kullanıcılarının da hayatını kolaylaştıracak kampanyalar geliştiriyoruz. Aileler için tasarladığımız 'Vodafone SüperNet Kış Kampanyası' ile her evin ihtiyacına uygun limitsiz ev interneti tarifeleri sunuyoruz. Buna göre, hız ve kotada en optimum içeriği arayanlara 'Eko Aile', ev internetinde hızı artırıp kotayı optimum düzeyde tutmak isteyenlere 'Çekirdek Aile', fiber hız ve yüksek kotayla evden oyun, film, dizi keyfi arayanlara 'Genç Aile', 'ilk evimde her şeyim maksimum olsun' diyenlere özel 'Genç Profesyonel' ve 'çok yüksek kotalı olsun, maksimum deneyimi yaşayayım' diyenlere 'Dijital Aile' tarifelerini öneriyoruz. Tüm tarifelerimizde ilk 3 faturayı hediye edeceğimiz Kış Kampanyası'nda abonelerimiz, evdeki internet internet bağlantıları üzerinden 59,9 TL'den başlayan fiyatlarla 50 Mbps'ye kadar hız ve 200 GB'ye kadar mobil internete sahip olabilecek. Vodafone olarak, abonelerimizi her an her yerde dijital dünyaya kesintisiz ve yüksek hızla bağlayabilmek için avantajlı teklif ve kampanyalar sunmaya devam edeceğiz."e-fatura ile doğayı koruyan kampanya"Vodafone SüperNet Kış Kampanyası" kapsamında, talebe göre internet bağlantısı hiçbir ek ücret ödemeden telefonsuz olarak alınabilecek. Faturalandırma, elektronik imzalı e-fatura üzerinden yapılacak. Ayrıca kablosuz modemi Vodafone Net'ten alan abonelere kurulum servisi ücretsiz sağlanacak. Aboneler, modem dışında bir ek servis alırsa, bu servis birinci aydan itibaren faturaya yansıtılacak. Ayrıca "Vodafone SüperNet Kış Kampanyası" kampamındaki tüm faturaları e-fatura olarak alan aboneler, avantajlı fiyatlardan yararlanmanın yanı sıra doğayı da korumuş olacak. Aktivasyon ücretinin alınmayacağı Vodafone SüperNet Kış Kampanyası'ndan yararlanmak için Vodafone Cep Merkezleri'ni ziyaret etmek veya 0 850 542 0 542 no'lu telefonu aramak yeterli olacak.