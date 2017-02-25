26.02.2017 12:46:04

Vodafone FreeZone sponsorluğunda düzenlenen 'StudyExpo' başladı

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Aksoy: - 'Gençlere yabancı dil eğitiminde yol gösteriyoruz'

Vodafone Türkiye'nin gençlik markası Vodafone FreeZone ana sponsorluğunda düzenlenen "StudyExpo Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları Fuarı" İstanbul'da başladı.

Şirket açıklamasına göre, Vodafone Türkiye'nin gençlik markası Vodafone FreeZone ana sponsorluğunda StudyExpo Fuarcılık AŞ organizasyonuyla düzenlenen "StudyExpo Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları Fuarı" İstanbul'da başladı. Yabancı dil ve yaz okulları alanında faaliyet gösteren, 18 ülkeden 55 okulu Türk öğrencilerle buluşturan StudyExpo'yu toplam 8 bini aşkın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarın 28 Şubat'ta Ankara'da, 2 Mart'ta da İzmir'de düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone FreeZone ile 26 yaş ve altı gençlerin ihtiyaçlarına uygun kampanyalar düzenlediklerini belirterek, "Geçen yıl Türkiye'de yaklaşık yüzde 6,2 oranında büyüyen yurt dışı dil ve yaz okulu eğitim pazarında büyümenin bu yıl da devam etmesi bekleniyor. İngilizce, başvurularda yüzde 85 ile birinciliğini korurken, diğer dil tercihleri sırasıyla Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca oluyor." bilgisini paylaştı.

Global pazarlarda faaliyet gösteren bir firma olarak yabancı dil bilgisine önem verdiklerini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, konsept yurt dışı eğitim fuarları alanında uzman olan StudyExpo iş birliğiyle Türk gençleri dünyanın önde gelen 55 okuluyla buluşturuyoruz. Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en geniş katılımlı yurt dışı dil eğitimi fuarıyla gençlere yurt dışındaki dil ve yaz okullarıyla birebir görüşerek ilk ağızdan bilgi sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Gençlere yabancı dil eğitiminde yol gösteriyoruz. Vodafone FreeZone ile gençler için yeni özgürlük alanları yaratmaya devam edeceğiz."



