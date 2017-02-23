23.02.2017 22:45:52

Vodafone Arena'da ilk Avrupa maçı galibiyeti

Hapoel Beer Sheva'yı 2-1'le geçen Beşiktaş, Vodafone Arena'da ilk Avrupa maçı galibiyetini aldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Hapoel Beer Sheva'yı 2-1'le geçen Beşiktaş, Vodafone Arena'da ilk Avrupa maçı galibiyetini aldı.İsrail deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen ve rövanş maçını sahasında 2-1 kazanan Beşiktaş, Vodafone Arena'daki ilk Avrupa maçı galibiyetini elde etti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlılar, gruplarda oynadığı 3 iç saha maçından da beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, gruplarda oynadığı iç saha maçlarında Dinamo Kiev'le 1-1, Napoli'yle 0-0 ve Benfica'yla da 3-3 berabere kalmıştı.