07.05.2017 17:58:42

Vodafone Arena'da derbiye özel zemin

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, Vodafone Arena'nın zeminini de derbi için farklı şekilde hazırladı. Zemindeki baklava desenli çizgiler dikkat çekti.

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, Vodafone Arena'nın zeminini de derbi için farklı şekilde hazırladı. Zemindeki baklava desenli çizgiler dikkat çekti.Süper Lig'in kaderini belirleyecek olan derbi öncesinde Vodafone Arena'nın zemini dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde stadın çimlerini farklı şekilde kesti. Vodafone Arena'nın zeminindeki baklava desenli çizgiler dikkatlerden kaçmadı.