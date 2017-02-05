05.02.2017 19:39:20

Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu.Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide sahaya çıkacak 11'ler belli oldu. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, Fabri, Gökhan Gönül, Tosic, Marcelo, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Babel, Quaresma, Talisca ve Cenk 11'i ile mücadeleye başlayacak.Sarı-lacivertlilerde ise Teknik Direktör Dick Advocaat; Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Kjaer, Şener, Josef de Souza, Mehmet Topal, Lens, Sow, Alper, Van Persie 11'ini sahaya sürdü.Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı mücadele saat 20.30'da başlayacak.