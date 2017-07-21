22.07.2017 08:15:31

Vladimir Putin'den 'sürücüsüz araç' önerisine destek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sirius Akademisi'nde yer alan öğrencilerden birinin Volga marka araçlarından birini sürücüsüz araca dönüştürme isteğini geri çevirmedi.

Volga marka araçlarından bir tanesini sürücüsüz araca dönüştürmek isteyen öğrenciye Putin, "Sürücüsüz araç mı? Volga'mı bozmazsın değil mi? Peki, yapabilirsin, anlaştık" diye konuştu.

Mal varlığı beyannamesinde, 2 adet Volga marka otomobil bulununan Putin, Volga'sının sürücüsüz araca dönüştürüldükten sonra taksi olarak kullanılıp kullanılamayacağını da sordu.