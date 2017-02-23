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Vizyonda bu hafta
23.02.2017 18:44:38

Vizyonda bu hafta

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:

Cereyan

Henüz 2. sınıfta psikoloji öğrencisi olan genç kadın Aylin, geceleri tanımadığı kişilerle internet üzerinden canlı bağlantı ile terapi yapmakta ve bunun kendisini geliştireceğini düşünmektedir. Bir gece onu Cavit isimli tuhaf bir adam arar. Kanser hastası olan 7 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep olduğunu ve depresyondan kurtulamadığını söyler. Fakat tüm konuşmaları oldukça tutarsızdır. Aylin kopukluklar olan bağlantıda Cavit'i bir anlığına yanlış etkiler ve Cavit ile olan bağlantısını bir silah sesi tamamen kaybeder. Hayatından endişe duyduğu ve suçluluk hissettiği için Cavit'in evine giden Aylin'i pek de parlak olmayan bir süreç beklemektedir... Yönetmenliğini ve senaristliğini ilk uzun metrajlı filmine imza atan Mert Dikmen'in üstlendiği psikolojik gerilim filminde Pınar Bibin ve Murat Yatman oyuncu kadrosundaki yegane isimler. Salih Bademci ise konuk oyuncu olarak filmde yer alıyor.

Gizli Sayılar

Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan ve Mary Jackson tarihin anlatılmayan hikayelerinden birine sahiptir. 3 siyahi kökenli kadın NASA'da büyük işlere imza atmaktalardır. Uzay ve bilimlerinin derinliklerindeki sorunları müthiş zekalarıyla çözmeye çalışan bu kadınlar gelmiş geçmiş en önemli NASA operasyonlarından birinde de büyük rol oynayacaklardır. Dünya yörüngesine çıkan ilk Amerikalı astronot John Glenn'in bütün dünyayı heyecana boğan operasyondaki her adımı bu 3 zeki bilim kadınının yardımıyla olacaktır.

Yönetmen koltuğunda Theodore Melfi'nin oturduğu Gizli Sayılar filmi dramatik-biyografik yapımların bir örneği. Filmin başrollerini Taraji P. Henson, Octavia Spencer ve Janelle Monáe üstlenirken filmin kadrosunda ise Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali, Aldis Hodge ve Glen Powell gibi başarılı isimler yer alıyor.

Karlar Kraliçesi 3: Ateş ve Buz

Gerda, Karlar Kraliçesi ve Kralı'nı alt etmesine rağmen aradığı huzuru bulamamıştır. Kuzey Rüzgârı'nın kendisinde ayırdığı anne ve babasını bulmak ve ailesini tekrar bir araya getirmek istemektedir. Şimdi arkadaşları ile bu amaç için Kuzey'in buzullarla kaplı tepelerine yolculuk yapacaklardır. Yolculuk sırasında tarihi Ateş ve Buz Taşı'nı keşfedeceklerdir fakar bu andan itibaren hiçbir şey planladıkları gibi gitmeyecektir. Gerda'nın geçmişten güç alması ve daha da cesur olması gerekmektedir.

Animasyon dünyasının sevilen serisi Karlar Kraliçesi'nin üçüncü filminde yönetmen koltuğunda bu kez Aleksey Tsitsilin oturuyor.

Paterson

Paterson gün içerisinde basit rutini olan bir adamdır. Her gün şöforlük yaptığı otobüsüyle şehri turlar, akşam köpeğini gezdirdikten sonra bara gider, sevgilisi Laura ile sıradan ama huzurlu bir hayat sürdürür. Ve tüm bu süreçte basit ama etkileyici şiirler yazar. Laura ise evle sınırlandırdığı hayatına renk katmak için her gün farklı uğraşlar arayan, hafif çılgın bir kadındır. Paterson ve Laura farklı karakterlerine rağmen birlikte bir hayat sürdürmeyi başarırlar...

Jim Jarmusch'un yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin başrollerinde Adam Driver ve Golshifteh Farahani yer alıyor.

Resident Evil: Son Bölüm

Resident Evil 5: İntikam filmindeki olayların hemen ardından, Alice insanlığın zombilere karşı verdiği savaştan sağ olarak kurtulan tek kişi olmuştır. Şimdi ise kabusun başladığı yer olan Racoon Şehri'ndeki Kovan'a geri dönmek zorundadır. Umbrella Şirketi ise, kıyametten kurtulan son kişileri de yok etmek amacıyla Racoon Şehri'nde güçlerini son kez toplamaktadır. Zamana karşı yarış içinde Alice, eski arkadaşları ile birlikte yeni mutant yaratıklara karşı da bir savaş verecektir. Bu Alice'in insanlığı kurtarmak için verdiği en zor mücadele olacaktır.

Sinema tarihinin uzun soluklu serilerinden Resident Evil'ın son devam filmi olan yapımın yönetmenliğini bir kez daha Paul W.S. Anderson üstlendi. Oyuncu kadrosunda ise Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts, Ruby Rose, Eoin Macken, Rola, Lee Joon-Gi, William Levy ve Iain Glen yer alıyor.
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