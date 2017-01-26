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Vizyonda bu hafta
26.01.2017 19:17:19

Vizyonda bu hafta

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:

Cesur Kahraman: Ejderha Büyüsü

Küçük Nicky, zamanında bir ejderhayı dize getirerek ne kadar güçlü olduğunu kanıtlayan ve bununla ünlenen Tanner'ın oğludur. Köyünde sakin bir hayat süren küçük çocuğun en büyük hayali ise babasının yendiği ejderhayla karşılaşmak ve onu bir kez de kendisi yenebilmektir. Babasının bütün itirazlarına karşı amacını gerçekleştirmeyi kafasına koyan Nicky, büyücü arkadaşı Eddie ile birlikte bir ejderha mücadelesi esnasında sihirli bir boyuta girer ve orada hapsolurlar. Bildikleri dünyaya geri dönmek için gereken şey ise ejderhayı alt edebilmektir. İkili cesaretlerini ve zekalarını kullanarak bu işin altından kalkabilecek midir?...

Ukrayna yapımı animasyon maceranın yönetmen koltuğunda Depoyan Manuk ve Viktor Andrienko ikilisi oturuyor.

İçeride

Dul bir çocuk psikoloğu Amerika'nın kuzeydoğu kırsalında sakin bir yaşam sürmektedir. Kendini izole etmiş olan kadın bir araba kazası sonucu beyin hasarı alan ve katatonik bir duruma giren oğlu ile ilgilenmektedir. Ergenlik çağındaki oğlunun hayati bütün ihtiyaçları annesi tarafından karşılanmaktadır. Bir gün kadının çocuk hastalarından biri kaybolur. Çocuğun öldüğü düşünülmektedir. Ancak sert bir kar fırtınasının ortasındaki küçük çocuğun tek kurtuluş umudu psikoloğunun onu bulabilmesine bağlıdır...

Fransa, Amerika ve Kanada ortak yapımı olan filmin başrollerini Naomi Watts ve Gizli Dünya filmi ile dikkatleri çeken yetenekli çocuk oyuncu Jacob Tremblay'in paylaştığı gerilim filminin yönetmenliğini ilk uzun metrajlı yapımına imza atan dizi yönetmeni Farren Blackburn üstleniyor. Yapımın senaryosu ise ilk senaryo denemesini gerçekleştiren Christina Hodson ait. Filmin kadrosunda Charlie Heaton, Oliver Platt, David Cubitt, Crystal Balint, Ellen David ve Clémentine Poidatz da yer alıyor.

Satıcı

Arthur Miller'ın "Satıcının Ölümü" oyununu sahneye koyan tiyatrocu çift Rana ve Emad, Tahran'ın merkezinde yeni bir apartmana taşınır. Ancak Rana, burada taşındıkları yerin eski kiracısıyla bir sorun yaşar ve saldırıya uğrar. Emad, travmasını sessizce atlatmaya çalışan Rana'nın aksine intikam alma yoluna gidecektir ve bu yaşadıkları olay ikilinin hayatını dramatik bir şekilde değiştirecektir...

Yönetmenliğini ve senaristliğini Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin üstlendiği filmin başrolünde Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti ve Babak Karimi yer alıyor.

Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü

Yönetmenliğini D.J. Caruso'nun üstlendiği senaryosunu John D. Brancato ve Michael Ferris'in yazdığı filmin başrolünde Vin Diesel yer alıyor.Casus gerilim türünü yeniden tanımlayan gişe rekortmeni film, üçüncü bölümünde ekstrem sporcuyken devlet ajanı olan Xander Cage'in (Vin Diesel) kendi kendini gönderdiği sürgünden dönüşünü, ölümcül alfa savaşçı Xiang ve ekibiyle Pandora'nın Kutusu olarak bilinen tehlikeli bir silahı ele geçirme yarışındaki çarpışmalarını konu alıyor.

Heyecan arayan karakterlerden yepyeni bir ekip oluşturan Xander, kendisini ölümcül bir komplo ağının içine düşmüş bulur. Üstelik bu komplo dünya hükümetlerinin en üst düzeylerini işaret eden bir tuzak olarak karşısına çıkar.

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