12.02.2017 03:02:03

Vize yasağından şikayet eden teknoloji şirketleri aslında Trump'a bağış yapmış

Aralarında Google ve Facebook'un da bulunduğu teknoloji devleri, Trump'ın devir teslim törenine mali ve teknik destekte bulunmuş.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



AA'nın Politico'dan aktardığı habere göre Trump'ın göçmenlik politikalarına şiddetle karşı çıkan teknoloji şirketleri, 20 Ocak'ta yapılan devir-teslim törenine hem mali hem teknik destek verdi.



MİCROSOFT

Federal Etik Bürosu'na beyan edilen belgelere dayandırılan haberde, Microsoft'un Trump'ın başkanlığı devralması kapsamında düzenlenen etkinliklere 250 bin dolarlık bağış yaptığı ve bedeli aynı miktara yakın hizmeti ücretsiz sunduğu belirtildi.



GOOGLE, AMAZON

Google ve Amazon'un bağışta bulunan diğer şirketler arasında yer aldığı iddia edilen haberde, bağış miktarları belli olmayan iki şirketin etkinlikler için ücretsiz teknik hizmet sağladığı da kaydedildi.



FACEBOOK, INSTAGRAM

Habere göre, sosyal medya devi Facebook ise Trump'ın devir-teslim etkinliklerine ücretsiz Instagram fotoğraf kabinleriyle destek verdi. Para bağışı yapmayan şirket aynı hizmeti hem Demokrat hem Cumhuriyetçi partilerin ulusal kongreleri için ücretsiz olarak sağlamıştı.



TWİTTER ve UBER

Twitter ve Uber ise yaptıkları açıklamalarda, Trump'ın başkanlık töreni için herhangi bir bağışta bulunmadıklarını kaydetti.



BAĞIŞ BELGELERİNİN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Bununla birlikte, bağış belgelerinin gelecek günlerde kamuoyuna açıklanmasıyla Trump'ın devir-teslim törenlerine destek veren diğer şirketler gün ışığına çıkabilir.

Adı geçen şirketlerin aralarında bulunduğu 100'e yakın firma, hafta başında Trump'ın 7 Müslüman ülkeye yönelik vize yasağının, ABD Anayasası'nı ihlal ettiğini savunan ortak bir bildiri yayınlamıştı. Bildiri, Trump'ın kararının Federal bir mahkeme tarafından askıya alınmasını takiben açılan temyiz davası kapsamında San Francisco'daki 9'uncu Bölge Temyiz Mahkemesine sunulmuştu. Bu kapsamda bağış yapan bri çok teknoloji şirketi Trump'a karşı adım atmış ve bazıları göçmenleri işe alırken bazıları açıklama yapmakla yetinmişti.



Fakat her hangi bir şekilde Trump ve vize yasağı karşıtı açıklama yapan şirketlerin 45. Başkan'ın devir teslim töreninde bağış yapması şaşırttı.

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