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Viyana'da 'Anti Faşist' Gösterisi
04.02.2017 02:45:23

Viyana'da 'Anti Faşist' Gösterisi

Avusturya'nın baş kenti Viyana'da aşırı sağcıların Hofburg Sarayı'nda düzenlediği balo protesto edildi.

Avusturya'nın baş kenti Viyana'da aşırı sağcıların Hofburg Sarayı'nda düzenlediği balo protesto edildi.

Avusturya'da faaliyet gösteren onlarca sivil toplum örgütünün katılımıyla gerçekleşen gösteriye yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Göstericiler Viyana Üniversitesi önünde saat 17'de toplanarak, tarihi Stephan Meydanı'na kadar yürüdüler. Yüksek seviyede güvenlik önlemlerinin alındığı gözlenen gösteride 2 bin 700 polis görev yaptı. 3 saat süren eylem olaysız sona erdi.

Aşırı sağcı, Avusturya Özgürlükcüler Partisi'nin (FPÖ) düzenlediği balonun, Cumhurbaşkanlığına ait Hofburg Sarayı'nda yapılmasına tepki gösterdiler. Polisin, tarihi Stephan Meydanı'na kadar yürümelerine izin verdiği göstericileri balonun yapıldığı Hofburg Sarayı'na yaklaştırılmadı.

Göstericiler ellerinde, "Hofburg'ta Nazilere hayır", "Mülteciler hoş geldiniz", "Hofburg'ta FPÖ balosunu engelle" ve "Faşistler dışarı" şeklinde slogan atarak balonun yapıldığı bölgeye doğru polis eşliğinde taşkınlık tapmadan yürüdüler.

Avusturya Polis sözcüsü Johann Golob, 65 kişinin kimlik kontrolünden geçirdiğini bildiren Golob, 'gösteri barışçıl bir şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

Tarihi Stephan Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında, bu eylemin yalnız bir baloya karşı olmadığını, ülkede artan ve kanıksanmaya başlanan aşırı sağ, yabancı karşıtı ve faşist söyleme yönelik olduğunu söylediler. İçişleri bakanı Wolfgang Sobotka'ya ve hükümete Eleştirilerde bulunularak, İçişleri Bakanı Sobotka, 'özellikle, gösteri yapma hakkının kısıtlanması talebinden endişe duyuyoruz. Böylece bizi korkutmaya çalışıyor" dedi. Federal Başbakan Christian Kern (SPÖ), diğer taraftan: "Irkçılığa teşvik etmeyi bırak" dedi.

SOS sivil toplum örgütü sözcüsü Alexander Pollak, Aşırı sağcıların Hofburg'ta balo düzenlemelerine tepki gösterip eleştirerek, bizim tarafımızdan olduğu gibi anlaşılmaz bir yaklaşımla karşılanıyor" şeklinde konuştu.

Viyana'da, 2 bin 700 polisin görevlendirildiği ve herhangi bir gerginlik yaşanmadığı 3 saat süren eylem olaysız sona erdi.

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