21.02.2017 12:49:23

Vitaly Churkin, son 3 ayda hayatını kaybeden 5'inci diplomat

Dün hayatını kaybeden Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, son 3 ayda hayatını kaybeden 5'inci Rus diplomat oldu.

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Dün hayatını kaybeden Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, son 3 ayda hayatını kaybeden 5'inci Rus diplomat oldu.Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, dün New York'taki ofisinde rahatsızlandıktan sonra aniden hayatını kaybetti. Açıklama yetkisi olmayan ABD'li bir yetkilinin, Rus Büyükelçinin kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesine yönelik açıklamalarının aksine Rusya Federal Kolluk Kuvvetleri, Rus Büyükelçinin sağlığında olağandışı bir şey olmadığını belirtti. Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Vitaly Churkin, son 3 ayda ölen 5'inci Rus diplomat oldu. 5 Rus diplomat son üç ayda öldürüldü ya da henüz belirlenemeyen nedenlerle hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden ilk isim yüksek rütbeli diplomat Petr Polshikov oldu. 18 Aralık 2016 tarihinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Polshikov'un cansız bedeni banyoda bulunmuştu. İkinci isim ise; 19 Aralık'ta Ankara'daki sanat galerisinde yaptığı konuşma sırasında arkasından vurularak öldürülen Andrey Karlov oldu. Rusya Federal Subayı Oleg Erovinkin ise 26 Aralık 2016 tarihinde Moskova'da arabasında ölü olarak bulundu. Dördüncü isim ise, yüksek rütbeli diplomat Andrey Melanin. Andrey Melanin, 9 Ocak 2017 tarihinde Atina kentindeki evinde ölü olarak bulundu.Son isim ise Rus Büyükelçisi Vitaly Churkin, doğum gününden bir gün önce henüz açıklanmayan bir nedenle hayatını kaybetti.