SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
VİŞAD heyeti basınla bir araya geldi
13.02.2017 18:12:43

VİŞAD heyeti basınla bir araya geldi

Van İş Adamları Derneği (VİŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fatih Hatunoğlu ve beraberindekiler, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Van İş Adamları Derneği (VİŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fatih Hatunoğlu ve beraberindekiler, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir kafeteryada gerçekleştirilen toplantıda konuşan VİŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fatih Hatunoğlu, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. 2013 yılında kurulan VİŞAD'ın tek amacının Van olduğunu vurgulayan Hatunoğlu, Van'ın da bölge ve Türkiye için önemli bir şehir olduğunu söyledi. Hatunoğlu, "Nasıl ki İstanbul Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısıysa, Van da Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan kapısıdır. Çünkü Van, tarihi İpekyolu üzerinde bulunan ve geçmişinde ticaret ile ön plana çıkmıştır. Bu anlamda Van'a yatırım yapmamak olmaz" dedi.

Vanlı iş adamlarının ve Vanlı olmayan iş adamlarının kente yatırım yapmaları açısında önemli işler yaptıklarını dile getiren Hatunoğlu, "Önemli bir firma tarafından Van'da 20 milyonluk bir yatırım yapılacak. Bunun da ilimize büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Bunun dışında birçok sektörde yatırım yapılması adına görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Bizler Van için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

VİŞAD bünyesindeki iş adamlarının yüzde 99'unun sermayesini dışarıya çıkardığı yönündeki söylemlerin asılsız olduğunu da sözlerine ekleyen Hatunoğlu, "Böyle bir şey asla söz konusu olamaz. İş adamlarımızın yüzde 99'u ceketini alarak kentten çıkmıştır. Biz sermayemizi dışarıya asla çıkarmadık ve bunu da asla kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.

Van ve Antalya'da şubelerinin olduğunu belirten Hatunoğlu, en kısa zamanda Ankara ve İzmir'de de şube açacaklarını söyledi.

VİŞAD Van Şube Başkanlığına seçilen Zeki Özköseoğlu'nun kısa konuşmasının ardından toplantı soru-cevap bölümü ile sona erdi.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,26 yükselişle 88.587,31 puandan tamamladı.
13.02.2017 18:24:39
AB'nin ekonomi raporunda 'iyimser Yunan ekonomisi' tahmini
AB'nin ekonomi raporunda 'iyimser Yunan ekonomisi' tahmini
Avrupa Birliği hazırladığı raporda, Yunanistan'ın mali hedeflerinin üzerinde bir performans sergileyeceği ve borç oranını düşüreceği tahmininde bulundu.
13.02.2017 18:17:55
AB Komisyonu: İngiltere’nin ekonomik büyümesi yavaşlayabilir
AB Komisyonu: İngiltere’nin ekonomik büyümesi yavaşlayabilir
AB Komisyonu'nun 'Avrupa Ekonomi Tahminleri' raporu yayınlandı. Raporda İngiltere ekonomisinin önümüzdeki yıllarda yavaşlamasının beklendiği belirtildi.
13.02.2017 18:13:55
Soğuk hava balığı vurdu
Soğuk hava balığı vurdu
İstanbul'da balık tükendi. Balıkçılar bunun nedeninin soğuk hava olduğunu belirtti.
13.02.2017 17:36:55
Kartal metrosunda intihar girişimi
Kartal metrosunda intihar girişimi
Kartal metro istasyonunda tekerlekli sandalye kullanan engelli bir şahıs, raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu.
13.02.2017 17:30:18
Sakarya'da jeotermal kaynak bulundu
Sakarya'da jeotermal kaynak bulundu
Sapanca Uzunkum'da ulaşılan jeotermal kaynağın bin 180 metre derinlikten çıkarıldığı ve 40 derecenin üstünde sıcaklığının olduğu belirtildi.
13.02.2017 17:24:17
AB'den Türkiye için büyüme tahmini
AB'den Türkiye için büyüme tahmini
Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin bu yıl yüzde 2,8, 2018'de de yüzde 3,2 oranında büyüyeceği öngörüsünde bulundu.
13.02.2017 17:17:12
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Referandum anketinde rekor 'Evet' çıktı
Referandum anketinde rekor 'Evet' çıktı
Hizbullah'tan Suriye açıklaması
Hizbullah'tan Suriye açıklaması
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
'Erdoğan'ı öldürmekten vazgeçmediler'
'Erdoğan'ı öldürmekten vazgeçmediler'
CIA'den Suudi veliahta madalya
CIA'den Suudi veliahta madalya
'Evet demeyeceğim, idam yok'
'Evet demeyeceğim, idam yok'
TSK, IŞİD'in can damarlarını vurdu
TSK, IŞİD'in can damarlarını vurdu
'Rus ekip Türkiye'de denetleme yapacak'
'Rus ekip Türkiye'de denetleme yapacak'
Sözcü Yazarı: Hulusi Akar Başkan Yardımcısı olacak
Sözcü Yazarı: Hulusi Akar Başkan Yardımcısı olacak
Irak, PKK'nın maaşını kesti mi?
Irak, PKK'nın maaşını kesti mi?
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Şapka işareti kalktı mı? TDK Başkanı açıkladı
Şapka işareti kalktı mı? TDK Başkanı açıkladı
PYD Menbiç’te hendek kazıyor
PYD Menbiç’te hendek kazıyor
Suriye'de bir haftada 20 çocuk hayatını kaybetti
Suriye'de bir haftada 20 çocuk hayatını kaybetti
Lübnan lideri Hizbullah'a kefil oldu
Lübnan lideri Hizbullah'a kefil oldu
Erdoğan: 'Hayır' diyenler 15 Temmuz'un yanında
Erdoğan: 'Hayır' diyenler 15 Temmuz'un yanında
'Şu Kayı Boyu efsanesi'
'Şu Kayı Boyu efsanesi'
'Trump Gülen'i iade edebilir'
'Trump Gülen'i iade edebilir'
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Dava Adamına Tavsiyeler
Dava Adamına Tavsiyeler
'Türkiye stratejik bir konuma sahip'
'Türkiye stratejik bir konuma sahip'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları