24.02.2017 18:54:03

Viranşehir saldırısını PKK üstlendi

Şanlıurfa Viranşehir’deki hâkim, savcılarla ve emniyet mensuplarının oturduğu lojmanlara yönelik bombalı araçlı saldırıyı PKK üstlendi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı, PKK'nın silahlı kanadı HPG üstlendi. HPG'nin internet sitesindeki açıklamasında, saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatın yeni sağlandığı için olayın geç üstlenildiği ifade edildi. Saldırının, 3 Aralık'ta ilçede düzenlenen operasyonda öldürülenlerin anısına yapıldığı belirtildi.

Viranşehir'de 3 Aralık gecesi, eylem için ilçeye geldiği açıklanan 4 PKK'lı öldürülmüştü.

17 Şubat'ta Yenişehir mahallesinde bulunan adliye ve emniyet mensuplarının kaldığı lojmanın bulunduğu sokakta bomba yüklü minibüs infilak ettirilmişti. Patlamada, biri 11 yaşında çocuk 2 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin soruşturmada 89 kişi gözaltına alındı.