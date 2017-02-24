24.02.2017 18:50:25

Viranşehir'deki terör saldırısına 7 tutuklama

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bomba yüklü minibüsle gerçekleştirilen terör saldırısının ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 30 kişiden 7'si tutuklandı.

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bomba yüklü minibüsle gerçekleştirilen terör saldırısının ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 30 kişiden 7'si tutuklandı.Viranşehir'de geçtiğimiz hafta adliye ve emniyet mensuplarının kaldığı lojmanlara yönelik terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü minibüs patlatıldı. Terör saldırısında biri çocuk 2 kişi şehit oldu. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 89 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 30'u dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 23'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Mehmet K., Eyüp D., İbrahim Halil G., İdris D., Leyla T., Mahsun Y. ve Serdar F. tutuklandı.Soruşturma kapsamında halen gözaltında olan 59 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.