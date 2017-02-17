17.02.2017 23:31:48

Viranşehir'deki terör saldırısı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bombalı saldırıda yaralananlar için çok sayı kişi kan vermek için hastaneler akın etti. Ayakta tedavi görenlerle birlikte toplam 34 kişinin saldırıda yaralandığı öğrenildi.

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bombalı saldırıda yaralananlar için çok sayı kişi kan vermek için hastaneler akın etti. Ayakta tedavi görenlerle birlikte toplam 34 kişinin saldırıda yaralandığı öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde adliye ve emniyet lojmanlarına yönelik saat 21.45 sıralarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yalanan 16 kişi, Viranşehir Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi. Patlama sonrası kan ihtiyacının olduğunun duyurulmasının ardından binlerce kişi kan vermek için hastane aciline akın etti. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş da hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Patlamada ilk belirlemelere göre yaralanan 15 kişinin Viranşehir Devlet Hastanesinde, durumu ağır olan bir kişinin ise Şanlıurfa Merkezdeki Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı belirlendi. Aynı patlamada 3 yaşındaki bir çocuk ise hayatını kaybetmişti.Bombalı araçla yapılan terör saldırısında hastanelere sevk edilen ve ayakta tedavi görenler de dahil olmak üzere yaralı sayısı 34 olduğu öğrenildi.