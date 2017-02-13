13.02.2017 10:58:53
Viranşehir'de şehitleri anma etkinliği
Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde şehitler düzenlenen etkinlikle anıldı
Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde şehitler düzenlenen etkinlikle anıldı
Viranşehir Derneği tarafından Geçmişten günümüze şehadet" konulu şehitleri anma programı düzenlendi. Viranşehir Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen geceye İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, Okul Müdürleri, STK başkanları ve kalabalık bir halk kitlesi katıldı. Gecenin açılışı okunan Kur'anı Kerim ile başladı. Viranşehir DerneğiBaşkanı Murat Karadaş açılış ve selamlama konuşmasını yaptıktan sonra, şehitler anısına slayt gösterimi düzenlendi. Daha sonra gecenin konuğu olan ve Mavi Marmara Gemisi Gazisi olan Muharrem Güneş "Geçmişten Günümüze Şahadet" konulu bir konferans verdi. Şehadetin önemine vurgu yapan Güneş, özellikle Şubat aylarında şehit edilen komutan, alim ve mücahitlerden örnekler verdi.
İlahilerin de okunduğu program yaklaşık 2 saat sürdü.
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