17.02.2017 23:10:07

Viranşehir'de patlama: 1 ölü, 15 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesinde hakim ve savcı lojmanları yakınında bombalı araçla yapılan saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.Öte yandan ilçe belediyesinden hoparlörle yapılan anonslarda, kana ihtiyaç olduğu belirtilerek, bölge halkından kan vermek için ilçedeki devlet hastanesine müracaat etmesi istendi.BAKAN BOZDAĞ TERÖRÜ LANETLEDİAdalet Bakanı Bekir Bozdağ ise saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa Viranşehir'de hakim,savcı ve zabıt katiplerine dönük terör saldırısını, bu saldırıyı yapanları/yaptıranları şiddetle lanetliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Yargı camiamıza büyük geçmiş olsun. Bu terör saldırısı, sadece yargı görevi yapanlara değil aynı zamanda hukuka, adalete, milletimize, devletimize ve birliğimize yapılmıştır. Hiçbir terör örgütü Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uğratamayacaktır. Terörle, kararlı / etkin mücadelemiz sürecektir. Hakim ve savcılar ile onlara yardımcı adli görevliler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adaleti ayakta tutmaya devam edecektir" dedi.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDIÖte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'yı arayarak saldırıyla ilgili bilgi aldı.(Enver Zencirci/İHA)