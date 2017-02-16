16.02.2017 16:01:20

Viranşehir'de bölge insanının ihtiyaç duyduğu mesleki kurslar açılacak

Viranşehir ilçesinde kurulan Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitim Planlama ve İş Birliği Komisyonu'nda ilçede bölge insanının ihtiyaç duyacağı kursların açılması kararı alındı.

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Viranşehir ilçesinde kurulan Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitim Planlama ve İş Birliği Komisyonu'nda ilçede bölge insanının ihtiyaç duyacağı kursların açılması kararı alındı.Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 58. maddesi kapsamında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kurulan Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu ilk toplantısını Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, gerçekleştirilen komisyon toplantısındaki konuşmasında, komisyon üyelerinin yılda en az2 kere bir araya geleceğini ifade etti. Çimşit, Halk Eğitim Merkezi ve komisyon üyelerinin görüşleri doğrultusunda kararlar karar alınacağını da sözlerine ekledi.Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Turgut 01.09.2016-14.02.2017 tarihleri arasında açılan ve tamamlanan kurslar ve halen süren kurslar hakkında komisyon üyelerine detaylı bilgi verdi.Komisyon üyelerinin görüşlerinin alınmasının ardından ilçe genelinde alan taraması yapılması ve insanların ihtiyaç duyduğu kursların açılması kararına varıldı.Ayrıca Meslek Lisesi ve Yüksek Okul öğrencilerinin staj çalışması ve mezuniyet sonrası istihdama yönelik çalışmaların Meslek odaları ile işbirliği içinde yürütülmesi ve ilçe genelinde daha önce yapılıp, şimdi unutulmuş olan el sanatları ve işçiliklerin ortaya çıkarılması için gerekli çalışmaların yapılması kararları da alındı.Toplantıda kurs dışı eğitsel etkinlikler kapsamında yapılacak olan yarışma, sergi, festival, konferans ve benzeri etkinliklerin planlanması, üniversite sınavlarına hazırlık ve Açıköğretim Lisesi öğrencilerine destek kurslarının değerlendirilmesi, her çalışma için bir komisyon oluşturularak bir çalışma takvimi belirlenmesi gibi konularda değerlendirildi.