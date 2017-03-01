01.03.2017 18:07:07

Viranşehir Ak Parti SKM basınla kahvaltıda bir araya geldi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Ak Parti Viranşehir seçim koordinasyon merkezi (SKM ) başkanılığı basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Ak Parti Viranşehir seçim koordinasyon merkezi (SKM ) başkanılığı basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.Viranşehir konak restoranda verilen kahvaltıya ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile Ak Partili yöneticiler Nisan ayında yapılması planlanan referandum üzerinde değerlendirmelerde bulundu. SKM Başkanı Lütfi bağcı referanduma ilgili yapacakları çalışmaları gazetecilere anlatı. Referandum ile Türkiye'nin yeni bir siteme kavuşacağını dile getiren SKM Başkanı Lütfi Bağcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Cumhuriyet tarihi boyunca sadece elit kesimin elinde olan bir yönetim sisteminin tamamı ile halkla bütünleşerek ve halkın seçeceği bir referandum olduğundan dolayı halk ile içi içe olmayı daha çok tercih ederiz. Çalışmalarımız ile ilgili net olarak çalmadık kapı bırakmayacağız. Referandum olduğundan dolayı bizim için siyasi görüşleri, bakış açıları, dinleri, mezhepleri hiç önemli, değildir. Çünkü bu bir ilke tercihidir. Bu, herhangi bir parti tercihi değildir. Bu sistem tarih boyunca çok uzun yaşayacak ve birebir herkesi ilgilendiren bir sisteme dönüşecek. Herkesin özgür iradesi ile sandık başına gidip sistemin doğruluğuna veya yanlışlığına oy vermesi gerekiyor" dedi.