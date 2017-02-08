SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Virajı alamayan otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
08.02.2017 20:17:24

Virajı alamayan otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Zonguldak-İstanbul karayolunda virajı alamayan otomobil şarampole uçtu

Zonguldak-İstanbul karayolunda virajı alamayan otomobil şarampole uçtu. Kazada yaralanan 3 kişinin iş kazasında yaralanan yakınlarının yanına gittiği öğrenildi.

Kaza, Zonguldak-İstanbul karayolunun Soğanlısuyu rampaları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Sezer Bayer çalıştığı iş yerinde demirlerin arasına sıkışarak yaralandı. Ağır yaralanan Sezer olay yerine gelen ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılırken, yakınlarına da haber verildi. Haberi alan aile yakınları, hastaneye gitmek için komşuları Erdal Adıyaman idaresindeki 67 ED 214 plakalı otomobille yola çıktı. Soğanlısuyu rampalarına geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü virajı alamayınca otomobil yaklaşık 40 metreden şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Yaralılar Muhammet, Hatice ve Emine Bayar, yola çıkarılarak ambulansa alındı. İki ayrı ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, şarampole yuvarlanan otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Erdal Adıyaman, uzun zamandır kullanmadığı yoldaki virajı fark edemediğini ve aracını toparlayamadığını söyledi.

Aynı yerde geçtiğimiz pazar günü başka bir otomobil de virajı alamayıp takla atmış ve aynı aileden 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Aynı yerde sürekli kazaların yaşandığını belirten sürücüler, yoldaki uyarı levhalarının artırılmasını istedi.

(Vedat Kılıç /İHA)

    YORUM YAZ

YORUMLAR

TOKİ 250 TL'ye ev satacak
TOKİ 250 TL'ye ev satacak
TOKİ, bu yıl 15 bin konutu emeklilere ayrılacak.
08.02.2017 19:57:21
Erdoğan, Yusuf İslam'ı kabul etti
Erdoğan, Yusuf İslam'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiliz müzisyen Yusuf İslam, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi
08.02.2017 19:37:59
İsrail'den Kudüs'te 181 yeni konuta onay
İsrail'den Kudüs'te 181 yeni konuta onay
İsrail'in, Kudüs'teki 2 Yahudi yerleşim biriminde 181 yeni konut inşasını onayladığı bildirildi
08.02.2017 19:25:11
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 yükselişle 88.249,08 puandan tamamladı.
08.02.2017 18:45:49
Nükleer santral inşaatı 14 bin kişilik istihdam sağlayacak
Nükleer santral inşaatı 14 bin kişilik istihdam sağlayacak
Nükleer Sanayi Derneği Kurucu Üyesi Tuncer, nükleer santral projelerinde 12 ile 14 bin kişiye istihdam sağlanabildiğini bildirdi.
08.02.2017 17:33:37
19 ilde FETÖ operasyonu: 14 tutuklama
19 ilde FETÖ operasyonu: 14 tutuklama
Ağrı merkezli 19 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 14’ü tutuklandı.
08.02.2017 17:32:23
Abbas İsrail'e tehditte bulundu
Abbas İsrail'e tehditte bulundu
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İsrail ile güvenlik iş birliğini askıya alma tehdidinde bulundu.
08.02.2017 17:29:56
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
SPK üyesinde Adil Öksüz'ün izine rastlandı
SPK üyesinde Adil Öksüz'ün izine rastlandı
Kandilli'den büyük deprem uyarısı
Kandilli'den büyük deprem uyarısı
KHK ile 4 bin 464 kişi memuriyetten atıldı
KHK ile 4 bin 464 kişi memuriyetten atıldı
İran, Körfez'e yaklaşıyor
İran, Körfez'e yaklaşıyor
'Suriye anayasası taslağı' Rusya'nın mı, Obama'nın mı?
'Suriye anayasası taslağı' Rusya'nın mı, Obama'nın mı?
İbrahim Kalın: Birliklerimiz El Bab'ın merkezine girdi
İbrahim Kalın: Birliklerimiz El Bab'ın merkezine girdi
El Bab'da Türk askerlerine saldırı: 2 şehit
El Bab'da Türk askerlerine saldırı: 2 şehit
Portekiz'den Türkiye'ye çağrı: Giriş kapınız oluruz
Portekiz'den Türkiye'ye çağrı: Giriş kapınız oluruz
Binali Yıldırım açıkladı: Rejim güçleri, El Bab'a doğru hareketlendi...
Binali Yıldırım açıkladı: Rejim güçleri, El Bab'a doğru hareketlendi...
Bordo bereliler El Bab'a girdi
Bordo bereliler El Bab'a girdi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları