26.12.2016 05:15:39

Virajı alamayan kamyon 20 ton keresteyi yola devirdi

Aydın'ın Nazilli İlçesinde aşırı tonajlı kamyon, kavşakta hızını alamayınca 20 ton keresteyi yola savurdu. Kazada, park halindeki 3 otomobil ve elektrik dağıtım trafosu kerestelerin altında kaldı. Kamyon şoförüne öfkelenen vatandaşları ise polis sakinleştirdi.

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Aydın'ın Nazilli İlçesinde aşırı tonajlı kamyon, kavşakta hızını alamayınca 20 ton keresteyi yola savurdu. Kazada, park halindeki 3 otomobil ve elektrik dağıtım trafosu kerestelerin altında kaldı. Kamyon şoförüne öfkelenen vatandaşları ise polis sakinleştirdi.Kaza, bugün gece yarısı Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Hüsrev Gündal yönetimindeki 32 E 5191 plakalı kereste yüklü kamyon, kavşakta hızını alamayınca tonlarca kereste yola savruldu. Isparta'dan yüklenen keresteleri Aydın'a götüren şoförün aşırı yük ve hızlı gittiğini iddia eden mahalle sakinleri ise sürücüyü linç etmek istedi.Olay yerine gelen polis ekipleriyle de tartışan vatandaşlar, güçlükle sakinleşti. Kaza'da 3 otomobil, sinyalizasyon direği ve mahallenin elektrik dağıtım trafosu yükün altında kaldı. Polis, kamyon sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürürken, itfaiye ekipleri ile belediye görevlileri ise kaldırıma devrilen kerestelerin altında birinin olup olmadığını kontrol etti.Kazada otomobilleri zarar gören 3 kişi, kamyon sürücüsünden şikayetçi oldu. Şehrin göbeğinde bulunan kavşakta sürekli kaza olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden ağır taşıtlar için çevre yolu yapılmasını istedi. Kaza sonrasında yolun bir şeridini kaplayan keresteler ekipler tarafından kaldırıldıktan sonra trafik normal akışına döndü.