24.02.2017 20:26:52

'VIP dinleme' davasında 7 kişi tutuklandı

Siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 185 eski emniyet mensubunun yargılandığı 'VIP dinleme' davasında 7 kişi tutuklandı.

Siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 185 eski emniyet mensubunun yargılandığı "VIP dinleme" davasında, tutuklu sanıklardan 9'unun tahliyesine, ByLock kullandığı tespit edilen tutuksuz 7 sanığın ise tutuklanmasına karar verildi.