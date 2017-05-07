08.05.2017 09:42:32

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 117.900 seviyelerinden başladı.

Endeks kontratı, açılışta en yüksek 117.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 450 puan üzerinde 117.900 seviyelerinde dengelendi. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, önceki kapanışına göre yüzde 1,27 artışla 117.450 puandan kapanmıştı.

Analistler, bugün yurt içinde açıklanacak mart ayı sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 118.200 seviyesinin direnç, 117.000 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.



