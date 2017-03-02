03.03.2017 09:35:07

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 110.200 seviyelerinden başladı.

Endeks kontratı, açılışta en düşük 110.100 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 200 puan altında 110.200 seviyelerinde dengelendi. Dün gün boyu pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,62 artışla 110.400 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın konuşması öncesinde endeks kontratında dalgalı bir seyir izlenebileceğini, teknik açıdan ise 111.000 seviyelerinin direnç, 108.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.