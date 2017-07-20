21.07.2017 09:00:33

Vinç faciasında ölü sayısı 4'e yükseldi

Adana'da gübre fabrikasının çatısında çalışma yaparken vinç halatının kopması sonucu yere çakılarak ağır yaralanan işçilerden biri daha hayatını kaybetti. Olayda ölü sayısı 4'e yükseldi.

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde bir gübre fabrikasında çatı tamiratı yapan Murat Gümüş, Cengiz Kutlam, Halil Aslan, Latif Kaya, Fehmi Kaya ve Mustafa Gümüş, vinç halatının kopması sonucu sepetle birlikte yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat Gümüş ve Cengiz Kutlam'ın öldüğünü belirledi.

Ağır yaralanan Halil Aslan, Latif Kaya, Fehmi Kaya ve Mustafa Gümüş ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Fehmi Kaya ve Mustafa Gümüş de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 4'e yükseldi.