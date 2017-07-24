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Vietnam, Güney Çin Denizi'nde petrol aramayı durdurdu!
24.07.2017 11:20:38

Vietnam, Güney Çin Denizi'nde petrol aramayı durdurdu!

Çin'in tehdidinin ardından Vietnam'ın Güney Çin Denizi'nde petrol bulmak için sondaj çalışmalarına son verdiği öğrenildi.

BBC'nin güneydoğu Asya menşeli bir petrol şirketinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Vietnam, İspanya'nın en büyük enerji şirketlerinden Repsol'e bağlı Talisman-Vietnam şirketiyle sözleşmeli sondaj gemisinin, Güney Çin Denizi'nden ayrılmasını istedi.

Açıklamada, Hanoi hükümetinin, geçen hafta Respol yöneticilerine, sondaj faaliyetinin durdurulmaması halinde Çin'in, Spratly Adalarındaki Vietnam üslerine saldırmakla tehdit ettiğini aktardığı kaydedildi.

Yetkililerin büyük bir petrol sahasının varlığını teyit etmesinin ardından Çin hükümetinin tehdidiyle karşı karşıya kalındığı bildirildi.

İspanyol şirket Repsol, 2014 yılının sonunda Kanadalı Talisman şirketini satın almıştı.

Merkezi Singapur'da bulunan Moyes&Co. şirketinden danışman Ian Cross, "Deepsea Metro I" sondaj gemisinin 21 Haziran'da Vietnam'ın 400 kilometre açıklarında bir bölgede çalışmaya başladığını ve çalışmaların gizli tutulduğunu kaydetmişti.

Diğer petrol endüstrisi kaynakları ise Talisman-Vietnam'a son 3 yıldır sondaj izni verilmediğini öne sürmüştü.

Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üstünde hava üssü ve sivil tesisler inşa ederek ihtilaflı sulardaki konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Washington yönetimi, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nin, seyrüsefer özgürlüğüne sahip uluslararası sulara dahil olduğunu ileri sürerek bölgeye askeri unsurlar gönderiyor. ABD yetkilileri, tartışmalı sulardaki yapay adalarda tesisler inşa eden Çin'e "uluslararası hukuku ihlal ederek bölgeyi askerileştirdiği" suçlamasında bulunuyor.


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