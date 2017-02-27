28.02.2017 08:47:46

Vezirköprü'de yöresel el sanatları yaygınlaşıyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yöresel el sanatlarına ilginin arttığı ve yaygınlaştığı bildirildi.

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yöresel el sanatlarına ilginin arttığı ve yaygınlaştığı bildirildi.İlçenin Sarıdibet ve Tahtaköprü Mahallelerinde yaygın olarak kullanılan yöresel kıyafet kilim, heybe ve fesin unutulmaya yüz tuttuğu ve bu el sanatını bilen 2 usta kalmasıyla 2004 yılında iki eğitimci Adnan Aci ve Bünyamin Kıvrak'ın harekete geçmesiyle, daha sonra öğretmen Bünyamin Kıvrak ve Reşat Gümüş'ün bir proje kapsamında, 2010 yılında ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Eyüp Kumaş ile Bünyamin Kıvrak ve Reşat Gümüş'ün yöresel sanatları araştırma çalışmaları kapsamında gelecek kuşaklara aktarılması konusunda büyük aşama kaydedildiği belirtildi. Projeye Vezirköprü Kaymakamlığı, Vezirköprü Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiği, destek kapsamında Sarıdibek Mahallesi'ne Büyükşehir Belediyesi tarafından bir atölye yapıldığı açıklandı.Kurslar yıl boyu düzenleniyorYöresel sanatların yaşatılması ve yaygınlaşması kapsamında ilk olarak 2010 yılı Nisan ayında açıldığı, bu yıl Sarıdibek Mahallesi'nde açılan kursa her yaştan 24 bayan katılırken usta öğreticiliği bu sanatı icra edebilen Emine Güzel (56), Asiye Güzel (62) tarafından yapıldığı belirtildi. Ayrıca Tahtaköprü ve Susuz Mahallelerinde de aynı el sanatlarının icra edildiği kaydedildi. İŞKUR Müdürlüğü ile yapılan is birliği kapsamında kursiyerlere günlük yevmiye olarak 30 TL verildiği, sağlık sigortalarının ödendiği, usta öğreticilere ise yevmiye ve günlük ücretlerinin Halk Eğitimi Müdürlüğü tarafından karşılandığı kaydedildi. Daha çok kursiyerin bu sanatı öğrenebilmesi için kursların yıl boyu devam ettiği, üretilen el sanatı ürünlerinin değerlendirildiği, kursiyerlerin bu sanatı icra ederek aile ekonomisine katkı sağlayabileceği ifade edildi.Usta öğreticiler Asiye Güzel ve Emine Güzel, kendilerinden başka bu sanatı bilen kalmadığını, eğer bu kurslar açılmasa bu sanatın ve geleneğin bitebileceğini dile getirerek kursların açılması ve bu sanatın yaşatılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler.Tanıtım ve pazarlama çalışmaları devam ediyorSamsun Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Vezirköprü Kaymakamlığı ve Vezirköprü Belediyesinin de destek verdiği proje kapsamında üretilen yöresel sanat ürünlerinin tanıtım ve pazarlama çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Projenin birinci hedefinin bu kültürün ve el sanatının gelecek kuşaklara aktarmak olduğu belirtilirken diğer hedefin ise üretilen ürünlerin ekonomiye kazandırılması olarak açıklandı. Yöresel kıyafet ve el sanatlarının bu coğrafyada günlük hayatta da kullanıldığı yöre insanının kültürüne bağlı olduğu ve sadık kaldığı, bu nedenle ilçenin Tahtaköprü ve Sarıdibek Mahallelerinde bu kursların açıldığı ancak ilçe geneline bu el sanatının yaygınlaştırılacağı dile getirildi.Sarıdibek Mahallesi'ndeki el sanatları atölyesinde kursiyerleri ziyaret eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eyüp Kumaş çalışmaları yerinde izleyerek bu sanatı icra etmek için birbiri ile yarışan kursiyerlere usta öğreticilere ve kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.