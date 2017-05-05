06.05.2017 13:30:41

Vezirhan'da çeyrek Final Müsabakaları başlıyor

Vezirhan Belediyesi yetişkinler futbol turnuvası çeyrek final müsabakaları başladı.

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Vezirhan Belediyesi yetişkinler futbol turnuvası çeyrek final müsabakaları başladı.Vezirhan Belediyesi tarafından yapılan Bahar Futbol Turnuvaları grup maçları sona erdi. Turnuvalarda A ve B grubunda oynayan takımlarda, A grubunda San Marino takımı 13 puan, Kara Elmas takımı 12 puan, Vatanseverler takımı 9 puan, Biraz Hırs takımı 6 puan, Vezirmaden takımı 4 puan, Akıncılar takımı 0 puanla, B grubunda ise; Çikaskondikas takımı 10b puan, Demişas takımı 7 puan, Diriliş takımı 6 puan, Kervansaray takımı 4 puan ve Çakallarladans takımı 1 puanla müsabakaları tamamlamıştı.Müsabakaların tamamlanmasının ardından yapılacak olan çeyrek final maçlarının da 06 mayıs , 07 Mayıs 2017 tarihlerinde oynanacağı belirtildi.