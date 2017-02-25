25.02.2017 12:11:53

Vezirhan Beldesinde referandum bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Bilecik'in Vezirhan Beldesinde belediye ve AK Parti Vezirhan Teşkilatı işbirliğinde referandum bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

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Bilecik'in Vezirhan Beldesinde belediye ve AK Parti Vezirhan Teşkilatı işbirliğinde referandum bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Gerçekleştirilen toplantıya, Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit, AK Parti Bilecik il yönetimi ve vatandaşlar katıldı. 16 Nisan günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi referandumu için belde halkının bilgilendirildiği toplantıda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Yapılacak olan sistem değişikliği Türkiye'nin önünü açacak. Referandum sürecinin karşılıklı hoşgörü içerisinde geçmesini diliyorum. Milletimizin iradesine her zaman güveniyoruz. Sandıktan çıkacak cevap ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Toplantıda yapılan sistem değişikliğinin madde madde görüşülmesinin ardından soru-cevap şeklinde bilgilendirme yapıldı.