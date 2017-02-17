18.02.2017 10:35:53

Vezirhan Beldesi yeşilleniyor

Bilecik'in Vezirhan Beldesi'nde peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları başladı.

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Bilecik'in Vezirhan Beldesi'nde peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları başladı.Beldede bahar aylarına yaklaşılması ile hızlı bir çalışma başlatıldı. Vezirhan beldesinin ağaçlandırılması ve güzelleşmesi için çalışan ekipler, yaklaşık 400 fidan dikti. Konu hakkında açıklama yapan Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, amaçlarının gelecek nesillere yeşil bir Vezirhan emanet etmek olduğunu belirtti. Duymuş, "Bursa Orman Bölge Müdürlüğümüzden talep ettiğimiz farklı boy ve çeşitteki 400 fidanı beldemizin planlanan yerlerine ekimine ve sulama tesisatı çekim işlemine başladık. Amacımız Beldemiz içindeki tüm refüj ve şevleri yeşillendirip gelecek nesillere daha yeşil bir Vezirhan emanet etmek. Vezirhan'ımız yeşillenecek, güzelleşecek" dedi.