07.02.2017 09:25:14

Vezir Parmağı sinema filmine Bilecik'te tepki yok

Birçok ilde yasaklanan Vezir Parmağı sinema filmi, Bilecik'te herhangi bir tepki ile karşılaşmadı.

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Birçok ilde yasaklanan Vezir Parmağı sinema filmi, Bilecik'te herhangi bir tepki ile karşılaşmadı.Bilecik'te faaliyet gösteren ve kentin tek sineması olan 6 Eylül Sinema Salonları İşletmecisi Ali Ercoşkun, vizyona giren ve bir çok ilde yasaklanan Vezir Parmağı sinema filmi hakkında yaptığı açıklamada, bir tepkiyle karşılaşmadıklarını belirtti. Ercoşkun, "Türkiye'nin bazı il ve ilçelerinde Vezir Parmağı filmine olan tepkiyle biz henüz burada karşılaşmadık. Devletimizin onay vermiş olduğu filme sosyal medyada çıkan haberlerden dolayı insanların vermiş olduğu tepkilerin kulaktan dolma bilgiler olduğunu düşünüyorum. Sosyal medyada çıkan haberlerden dolayı insanların bu filmi izlemeden ön yargılı davranmalarını yanlış buluyorum" ifadelerini kullandı."Bilecik'te öğrencinin olmadığı zamanlarda sinemaya fazla ilgi olmuyor"Bilecik'te tek sinema olmalarına rağmen ilginin az olduğundan dert yakınan işletmeci Ercoşkun, "10-15 gün süreyle filmlerimiz yenileniyor. Şuan gösterimde olan ve geçtiğimiz günlerde vizyona giren filmlere talepler az. İnsanlar artık sinemayı bir lüks olarak görüyorlar. Bundan seneler önce insanlar haftada en az 2-3 filme gelirlerdi. Artık bu durum haftada hatta ayda 1'e düştü. Zaten Bilecik'te öğrencinin olmadığı zamanlarda sinemaya fazla ilgi olmuyor, bu da ister istemez vizyona giren filmlerin Bilecik'te yeteri kadar izlenmediğini gösteriyor" dedi.