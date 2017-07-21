21.07.2017 12:37:14

Veysel Eroğlu'ndan deprem açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Muğla Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6.6'lık depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Deprem ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Veysel Eroğlu, İstanbul'da basın toplantısı düzenledi.

Bakan Eroğlu, "Bugün maalesef Bodrum, Kos Adası civarında bir deprem vuku buldu. Biraz önce sayın Muğla Valimizle görüştüm. Allah'a çok şükür bir can kaybı yok. Herhangi bir büyük bir maddi kayıp da söz konusu değil. Sadece, Bodrum Belediyesi'ne ait bir limanda yedieminde bekleyen bazı tekneler, su bir miktar yükselince onlar zaten hurda teknelermiş; onlarda hasar var. Onun dışında önemli bir zayiyat yok. Allah'a çok şükür geçmiş olsun diyorum. Özellikle başta Bodrum olmak üzere bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.