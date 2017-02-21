21.02.2017 19:56:50

Veteriner hekimler hak arıyor

Bursa Veteriner Hekimler Odası (BVHO) tarafından düzenlenen seminerde, serbest çalışan veteriner hekimlerin karşılaştıkları hukuki ve mali sorunlar ile çözüm yolları ele alındı. Odanın BAOB yerleşkesindeki salonunda gerçekleştirilen seminerde, veteriner hekimlerin asılsız suçlamalarla karşı karşıya kaldıkları ve haksız rekabete uğradıklarına dikkat çekildi.

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Bursa Veteriner Hekimler Odası (BVHO) tarafından düzenlenen seminerde, serbest çalışan veteriner hekimlerin karşılaştıkları hukuki ve mali sorunlar ile çözüm yolları ele alındı. Odanın BAOB yerleşkesindeki salonunda gerçekleştirilen seminerde, veteriner hekimlerin asılsız suçlamalarla karşı karşıya kaldıkları ve haksız rekabete uğradıklarına dikkat çekildi.Seminerin açılışında konuşan Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sinan Sağlam, son günlerde meslektaşlarının haksız eleştirilerle yıpratılmaya çalışıldığını belirterek, sözde hayvan severlere tepki gösterdi. Bazı insanların hayvan sever kisvesi altında sosyal medya üzerinden veteriner hekimlere yönelik haksız eleştirilerde bulunduklarını, asılsız da olsa bu tür suçlamaların meslektaşlarını yaraladığını ve zor durumda bıraktıklarını kaydeden Başkan Sağlam şöyle konuştu:"Biz gerçek hayvan severleri, hayvan dostlarını bir kenara bırakıyoruz. Onlara kapımız sonuna kadar açık. Her türlü desteği de hizmeti de vermeye hazırız. Ancak bazı sanal hayvan severler, bedelsiz hizmet taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle asılsız suçlamalar ve karalamalarda bulunuyorlar. Hayvan ölümlerinden yanlış tedavi iddiasıyla meslektaşlarımızı suçluyorlar. Hayvan severlikle ilgisi olmayan bu kişileri kınıyoruz. Kamuoyundan bu tür asılsız ve dayanaksız söylemleri ciddiye almamalarını istiyoruz. Unutulmasın ki, hayvanların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşayabilmeleri için koruyucu önlemlerden tedaviye kadar bütün hizmetleri, ehil sahibi veteriner hekimlerimiz yapmaktadır. Hayvanları en iyi tanışan ve yardıma koşan dostlarının başında meslektaşlarımız geliyor""Birlikler haksız rekabet yapıyor"Konuşmasında serbest çalışan veteriner hekimlerin mali sıkıntılarına da değinen BVHO Başkanı Sinan Sağlam, ağır vergi yükünden yakındı. Hayvancılık birlikleriyle serbest veteriner hekimler arasında haksız rekabet olduğunu savunan Sinan Sağlam, veteriner hekimlerin vergi ödemesine rağmen aynı hizmeti yerine getiren birliklerin vergiden muaf olduğuna dikkat çekti. Başkan Sağlam, "Türkiye'de hayvancılık birlikleri suni tohumlama yapıyor, aşılama yapıyor ve vergi ödemiyorlar. Ama serbest veteriner hekimlerin tüm icraatı kayıt altında ve vergi veriyor. Biz vergi ödemeyelim demiyoruz. Ama burada bir çifte standart var, haksız rekabet var. Koşullar eşit olmalı" diye konuştu.Yoğun ilgi gören seminerde, Avukat Safa Ergin, veteriner hekimlerin kanuni hakları, üçüncü kişilerle olan ilişkilerinden doğan sorunların çözüm yolları, meslek icrası sırasında meydana gelen hukuka aykırı sonuçların yol açtığı sorumluluklar ile ilgili bilgilendirme yaptı. Seminerin diğer konuşmacısı olan Mali Müşavir Coşkun Evkuran ise, veteriner hekimlik hizmetleriyle ilgili ticari faaliyetlerden doğan mali haklar ve yükümlülükler, vergi mevzuatına uygun evrak düzenlemesi, alınması gereken mali önlemler ve tüketicilere karşı veteriner hekimlerin sorumluluklarını anlattı.