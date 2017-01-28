28.01.2017 20:03:22
Vestel Venüs Sultanlar Ligi
2016-2017 Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Çanakkale Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, Sarıyer Belediyespor ile karşılaştı. Mücadeleyi Çanakkale Belediyespor 3-1 kazandı.
2016-2017 Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Çanakkale Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, Sarıyer Belediyespor ile karşılaştı. Mücadeleyi Çanakkale Belediyespor 3-1 kazandı.
Salon: Anafartalar
Hakemler: Yavuz Akdemir, Cihat Küçükboyacı
Çanakkale Belediyespor: Beyza Arıcı, Seda Arısoy , Ceren Kestirengöz , Gözde Dal, Mia Jerkov, Jana Kulan, Buse Kayacan, Şule Yetimoğlu, Elif Uzun, Sinem Barut, Ceren Çınar, Hande Şahbaz
Sarıyer Belediyespor: Funda Bilgi, Alexis Crimes, S. Djerisilio, Esra Gümüş Kırıcı, Arelya Karasoy, Selin Uygur Hazal, Eva Yaleva, Melike Yılmaz, Zülfiye Derinbay, Çağla Erdem, Miniriye Vatansever, Rida Erlalelitepe, Sinem Bayazıt
Setler: 25-15, 25-27, 25-19, 25-18
Süre: 109 dakika (24, 32, 27, 26)
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