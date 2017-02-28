28.02.2017 13:27:45

Vestel'in en yenisi Venus Z10 tanıtıldı

Vestel, Venus ailesinin en yeni üyesi Z10'u ilk defa Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresinde tanıttı

Vestel, Venus ailesinin yeni nesil üst segment modeli Z10'u ilk defa Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresinde (Mobile World Congress-MWC) sergiledi.

Şirket açıklamasına göre, Vestel, MWC standında Venus akıllı telefonlarını, tabletlerini, Ultra HD televizyonları, akıllı ev ürünlerini, WeWALK akıllı bastonu ve interaktif ekranlarını sergiledi. Vestel'in standında en büyük ilgiyi gören ürün, Türkiye'nin "ilk" akıllı telefonu Venus'ün gelecek aylarda satışa çıkacak yeni nesil üst segment telefonu Z10 oldu.

Z10, 5,2 inç 1920x1080 Full HD IPS Ekranı ile daha canlı, dolgun ve parlak bir ekran deneyimi, geliştirilmiş kamerasıyla kaliteli fotoğraflar ve metal tasarımı ile şık bir görüntü sunuyor.

Venus Z10, gelişmiş 8MP ön kamerası, 13MP dual tone true flaşlı arka kamerasının sağladığı kaliteli çekimler sayesinde anları ölümsüzleştiriyor. Üstün bir kamera deneyimi sağlayan Z10, PDAF, OIS ve EIS teknolojileri ile hareketli objelere hızlı odaklanıp, el titremelerini algılayarak çok daha net çekimler sunuyor.

Venus Z10'daki 8 çekirdekli 64 Bit Qualcomm işlemci, yüksek performans gerektiren birçok uygulamanın başarıyla çalıştırılabilmesini sağlıyor. Venus Z10 komple metal ve diamond cut cam birleşimi tasarımı, 2.5D cam teknolojisi ve parmak izi okuyucu özelliği ile şıklığı ve ergonomiyi bir araya getiriyor.





- Venus ailesi artık 3 farklı segmentte





Venus ailesinin üyeleri 2017 itibarıyla 3 farklı segmentte satışa sunulacak. Giriş segmentindeki ürünler Venus E serisi, orta segmentteki ürünler Venus V serisi, üst segmentteki ürünler ise Venus Z serisi olarak anılacak. Vestel, 2017 yılı içerisinde her segmente ait yeni ürünlerini tüketicileri ile buluşturmaya devam edecek.

Vestel'in Erişilebilirlik Projesi kapsamında Young Guru Academy (YGA) ile birlikte gerçekleştirdiği Engelsiz Hackhaton'dan doğan dünyanın en teknolojik akıllı bastonu WeWALK, Vestel'in MWC'deki standında yoğun ilgi gördü.

YGA mühendisleri ile birlikte Vestel'in tasarım, Ar-Ge, Ür-Ge ve üretim desteği ile hayata geçen WeWALK yakında Vestel markasıyla piyasaya sunulacak. Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı üzerinden iki günde 220 bin TL'nin üzerinde destek almayı başaran WeWALK'un görme engellilerin hayatında vazgeçilmez olması bekleniyor.





- "Venus Z10 iddialı bir ürün olarak geliyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, MWC'ye 4. kez katıldıklarını belirterek, "Türkiye'nin teknoloji devi olarak mobil dünyanın kalbinin attığı bu fuarda dünyanın 153 ülkesine teknolojisini ihraç eden bir marka olarak yer alıyoruz. Bu hem markamız hem milletimiz için büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.

Faaliyet gösterdikleri her alanda dünya devleriyle başa baş yarışmaya devam ettiklerini dile getiren Erdoğan, bunun için yeterli donanımlarının mevcut olduğunu, Türkiye'nin ilk yerli telefonunu üretmenin yanı sıra, Avrupa'da kendi teknolojisi ve özgün tasarımıyla akıllı telefon üreten çok az firmadan biri olduklarını kaydetti.

Turan, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu doğrultuda Venus ailesine kattığımız yeni model ve ürünler ile çıtamızı yükseltmeye devam ediyoruz. Venus ailesinin yeni nesil üst segment modeli olan Venus Z10 gerek özellikleri gerekse tasarımı ile son derece iddialı bir ürün olarak geliyor. Venus Z10, Avrupa'nın en büyük fabrikalarından biri Vestel City'de mühendislerimizin tasarım ve inovasyon yeteneğinin bir ürünü olarak ortaya çıktı. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada alıcı bulacağına inandığımız Venus Z10 hem yarattığı istihdam hem de ihracat gelirleri ile Türkiye'ye büyük bir katma değer sağlayacak."

Venus'ün ihracatına 2015'te küçük adımlarla başladıklarını belirten Erdoğan 2016'da hızlandıklarını, yeni seri telefonlarla da Venus ihracatının katlanmasını beklediklerini bildirdi. Erdoğan, Almanya, Hollanda, İspanya, Polonya, Arnavutluk, Macaristan, Makedonya, Gine, Türki Cumhuriyetler, Ürdün, Lübnan, Endonezya ve Irak gibi ülkelere yoğun sevkiyatın sürdüğünü, gelecek dönemde uluslararası operatörlerle yapılan anlaşmalarla da ihracatın büyüyeceğini dile getirdi.