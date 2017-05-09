09.05.2017 16:12:20

Vestel IDEF'17'de Karayel-Su'yu tanıttı

Vestel, yerli imkanlarla geliştirdiği insansız hava aracı Karayel-Su, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda yerini aldı

Vestel, yerli imkanlarla geliştirdiği insansız hava aracı Karayel-Su, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda yerini aldı.

Vestel 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) yeni nesil insansız hava aracı Karayel-Su'yu tanıttı. Verilen bilgiye göre Vestel'in Türk mühendislerle ve tamamen yerli imkanlarla 2005 yılından beri geliştirip üretmekte olduğu çeşitli segmentteki İHA'ların en gelişmiş modeli olan Karayel-Su birçok alanda hizmet verebilecek.

Karayel'in gelişmiş versiyonu Karayel-Su, daha fazla faydalı yük taşıyabilmesini sağlayabilmesi için kanat açıklığı arttırıldı ve toplamda 120 kg mühimmatla görev yapabilme yeteneğine erişti. Kanattaki istasyonlar modüler yapıda geliştirilerek, mühimmat dışında farklı yükleri de taşıyabilecek hale getirildi.

Karayel-Su'ya ilişkin açıklamalarda bulunan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Kurulduğu günden bu yana Vestel Savunma ile insansız hava aracı projesi üzerine önemli çalışmalar yürütüyoruz. Uluslararası pazarlarda devam eden işbirliği ve ihracat faaliyetlerimiz hızlanarak devam ediyor. Yeni nesil insansız hava aracımız artık kendi segmentindeki en gelişmiş model haline geldi ve pek çok ülkeden yoğun ilgi görüyor. Yakın bir gelecekte, Karayel-Su ile ortak üretim, pazarlama ve ihracat başarıları ile Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil edeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.