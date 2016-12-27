27.12.2016 16:27:21

Vestel'den Başkan Ergün'e ziyaret

Vestel CEO'su Turan Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu.

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Vestel CEO'su Turan Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vestel CEO'su Turan Erdoğan'ı makamında kabul etti. Vestel CEO'su Turan Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinin Manisa'nın çehresini değiştirdiğini belirterek, Başkan Ergün'e çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ergün, "Bu görev yaşadığımız şehri canlı kılmak için var. Manisa'yı gelişen ve değişen bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.Başkan Ergün, ayrıca İMYAD tarafından 30 büyükşehir belediyesi arasında 'Bütçesini En İyi Kullanan Büyükşehir' ödülüne layık görülen Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bilgiler aktardı.